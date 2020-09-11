الميركاتو الصيفي | ريال مدريد يرفض الإنتظار ويتحرك من أجل كامافينجا

يدرس فريق “ريال مدريد” القيام بخطوة للتعاقد مع نجم رين الفرنسي “إدواردو كامافينجا” في الميركاتو الصيفي الحالي رافضًا الإنتظار حتى صيف 2021 لضمان عدم فوز أي من الأندية الأخرى بالصفقة.

ويوضح تقرير في صحيفة “السبورت”، أن اداء كامافينجا مع رين منذ بداية الموسم الجديد ومشاركته مع منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية جذب العديد من الأندية لمنافسة ريال مدريد على الصفقة خاصة “باريس سان جيرمان” الذي يطمح في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال مدرب باريس سان جيرمان “توماس توخيل” في وقت سابق من هذا الأسبوع عن اللاعب : “لن أقول لا لكامافينجا، إنه أحد أفضل اللاعبين في الدوري الفرنسي وله مستقبل جيد”.

وبينما يقال أن هناك هدوء في ريال مدريد وباريس سان جيرمان بخصوص الميركاتو الصيفي الحالي إلا أن كلاهما سيستخدم حيلته الخاصة لجذب اللاعب مع تعيين “زين الدين زيدان” للعب دور رئيسي في خطة ريال مدريد بخصوص كامافينجا.

ويضيف التقرير أن إدارة “ريال مدريد” قد تحصل على توقيع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا مقابل 60 مليون يورو والسماح له بمواصلة اللعب مع النادي الفرنسي على سبيل الإعارة للموسم أو الموسمين المقبلين.

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وسيكون نادي رين سعيداً لكونه قادرًا على الحفاظ على نجمهم على مدار العامين المقبلين ما قد يسمح لهم بالتفاوض على بيعه في الميركاتو الصيفي الحالي لريال مدريد بسعر معقول.

من هو إدواردو كامافينجا؟

ولد كامافينجا في كابيندا، بأنغولا بتاريخ 11 أكتوبر 2002 ويحمل الجنسية الكونغولية من خلال والديه. ويعيش في فرنسا منذ عيد ميلاده الثاني.

أصبح كامافينجا أصغر لاعب محترف في تاريخ النادي عندما ظهر لأول مرة في 14 ديسمبر 2018 عن عمر يناهز 16 عامًا وشهر واحد ويرتبط بعقد يمتد لغاية 30 يونيو 2022 مع ستاد رين.

وجذب كامافينجا (17 عامًا)، الأنظار بأدائه مع رين في الدوري الفرنسي وشارك في جميع مباريات الدوري الـ 25، منها 24 مباراة كأساسي في الموسم الماضي، وساعد فريقه على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأصبح لاعب الوسط اليافع بعد ذلك أصغر لاعب دولي في فرنسا منذ أكثر من 100 عام عندما ظهر لأول مرة مع منتخب فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر في دوري الأمم الأوروبية أمام كرواتيا حيث شارك في الدقيقة 63 بدلاً من نجولو كانتي.

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