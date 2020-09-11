قبل مواجهة ليفربول.. ليدز يونايتد يعلن تجديد عقد بيلسا

أعلن نادي ليدز يونايتد، صباح اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا لموسم إضافي، وذلك قبل ساعات من مواجهة ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء في بيان على موقع ليدز يونايتد: “يسر إدارة ليدز يونايتد أن تؤكد أن مارسيلو بيلسا قد وقع عقدًا جديدًا لمدة عام واحد مع النادي للبقاء كمدرب رئيسي لموسم 2020/21”.

قال بيلسا يوم الخميس إنه “تم ترتيب كل شيء” ليبقى في موقع القيادة في ليدز يونايتد خلال الموسم المقبل، بعدما قادهم للتويج بلقب الشامبيونشيب والعودة مجددا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 16 عاما.

وقاد بيلسا ليدز يونايتد بداية من أغسطس 2018، عندما انتصر على ستوك سيتي بثلاثية، ليكمل عامين في صفوف ليدز، قاد فيهم الفريق خلال 100 مباراة، حقق 56 و 17 تعادل و 27 هزيمة.

سيبدأ ليدز مشواره الجديد في الدوري الإنجليزي أمام حامل اللقب ليفربول على ملعب أنفيلد مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

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