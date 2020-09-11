870 مليون يورو لتطوير اللاعبين الشباب في الدوريات الخمسة الكبرى

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أن أندية الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا تستثمر 870 مليون يورو لتطوير اللاعبين الشباب في 2020، وتصدرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة.
وأوضح تقرير يويفا أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أنفقت متوسط 6 ملايين يورو لكل ناد على المواهب الشابة.
وجاءت أندية الدوري الألماني في المركز الثاني بأستثمار كل ناد 5.3 ملايين يورو.
وحلت فرنسا في المركز الثالث بإنفاق كل فريق 4 ملايين و700 ألف يورو مقابل 4 ملايين و600 ألف مليون يورو للأندية الإيطالية، و3 ملايين و400 ألف يورو للأندية الإسبانية.
وأشار يويفا إلى أن نحو 20% من هذه الأموال تأتي من خلال مدفوعات صندوق التضامن، حيث من المسموح للأندية التي لا تشارك في البطولات الأوروبية بالمشاركة فيه.
وأنفق يويفا أكثر من مليار يورو خلال العقد الماضي على تطوير اللاعبين الشباب الذين انتقلوا لحوالي 1629 فريقًا مختلفًا.
وتزايد معدل الإنفاق السنوي بمقدار 3 أضعاف خلال العقد الأخير، حيث أرتفع من 43 مليون يورو موسم 2008/09 إلى 139 مليون يورو موسم 2018/19
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