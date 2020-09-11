أخبار ريال مدريد | فيروس كورونا أربك خطط فلورنتينو بيريز

أربكت جائحة كورونا حياة الجميع حول العالم وعالم كرة القدم ليس إستثناء حيث جعلت الأزمة أندية أوروبا الكبرى تفكر مرتين قبل القيام بأي خطوة في الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن بين هذه الأندية، ريال مدريد الاسباني والذي ارتبط إسمه غالب الأوقات بالصفقات الكبيرة مع كل فترة انتقالات لكن النادي الملكي تنحى جانباً هذا الصيف.

ووفقاً لمصادر صحفية فإن إدارة ريال مدريد بقيادة “فلورنتينو بيريز” وبطلب من المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان كان يستهدف بعض الأسماء للتعاقد معها في الميركاتو الصيفي الحالي إلا أن أزمة كورونا أجلت كل شيء إلى وقت لاحق.

وكان بطل الدوري الاسباني يطمح إلى تعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي بنجم باير ليفركوزن الألماني “كاي هافيرتز” المنتقل حديثاً لتشيلسي، والنجم الهولندي “دوني فان دي بيك” والذي حط الرحال بدوره في مانشستر يونايتد.

وتبقت لدى ريال مدريد أسماء قليلة يمكن المحاولة معها خلال الميركاتو الصيفي 2021 نظراً لاستمرارها في أنديتها مثل الشاب الفرنسي بنادي رين الفرنسي “إدواردو كامافينجا“، ومواطنه نجم باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” ومهاجم دورتموند النرويجي “ايرلينج هالاند“.

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