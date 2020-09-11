الميركاتو الصيفي | آرسنال يضحي بستة لاعبين للتعاقد مع توماس بارتي

لازالت قضية “توماس بارت” في كونها أحد أكثر القضايا تعقيدًا في فترة ما قبل بداية الموسم الجديد لدى إدارة أتلتيكو مدريد حيث لا يمكنهم في الوقت الحالي تجديد عقده مع إهتمام العديد من الأندية الكبرى بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فالدولي الغاني “توماس بارتي” لا ينوي إجبار النادي على بيعه، رغم أنه يدرك أن النادي لم يكن عادلاً معه في هذه السنوات حيث أن لديه واحدة من أكثر الأدوار حساسية في الفريق الأول.

وقد عمل توماس بارتي في صمت في هذه السنوات، دون شكوى رغم أن بعض زملائه في الفريق أمضوا العام على مقاعد البدلاء و يحصلون سنوياً على ثلاث أضعاف ما يحصل عليه لاعب الخط الوسط.

من جانبه يواصل آرسنال، أحد أكثر الأندية اهتمامًا باللاعب التفكير في إمكانية التوقيع معه حيث لا يزال لديهم محاولة أخيرة معقدة للغاية ليكون قادرًا على مواجهة الشرط الجزائي للاعب.

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وقدمت إدارة آرسنال عروض مبادلة في بداية الميركاتو الصيفي الجاري شملت ماتيو جوندوزي او ألكسندر لاكازيت مقابل توماس بارتي إلا أن إدارة أتليتكو مدريد رفضت الأمر جملة وتفصيلا.

ووفقاً للعديد من وسائل الإعلام البريطانية فإدارة آرسنال تدرس بيع ستة من لاعبي النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي وهم جوندوزي و هيكتور بيليرين وأينسلي ميتلاند-نايلز وسيد كولاسيناك ومحمد النيني وإميليانو مارتينيز لجمع الأموال في محاولة يائسة أخيرة للتعاقد مع توماس بارتي.

يذكر أن نادي آرسنال وقع مع خمس إضافات حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي الحالي حيث تعاقد مع بابلو ماري وسيدريك سواريس وويليان وغابرييل ماجالهايس وداني سيبايوس.

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