رياضة | صحيفة إسبانية تكشف تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تكشف تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية تشكيل نادي برشلونة تحت قيادة المدرب الاسباني رونالد كومان المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني. وجاءت تشكيلة نادي برشلونة كالتالي: حراسة المرمي: اندريا تير شتيجن. Advertisements خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، سميدو، لينجليت. خط الوسط: دي يونج، بيانيتش، فاتي. خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ميسي، جريزمان. يذكر أن كومان تولي تدريب قيادة نادي برشلونة الاسباني خلفا للمقال بسبب سوء النتائج الاسباني كيكي سيتين.

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