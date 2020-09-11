اخبار الرياضه

رياضة | صحيفة إسبانية تكشف تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تكشف تشكيل تحت قيادة كومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية تشكيل نادي برشلونة تحت قيادة المدرب الاسباني رونالد كومان المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني.

وجاءت تشكيلة نادي برشلونة كالتالي:

حراسة المرمي: اندريا تير شتيجن.

Advertisements

خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، سميدو، لينجليت.

خط الوسط: دي يونج، بيانيتش، فاتي.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ، جريزمان.

يذكر أن كومان تولي تدريب قيادة نادي برشلونة الاسباني خلفا للمقال بسبب سوء النتائج الاسباني كيكي سيتين.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا