رياضة | أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل مندوب قانوني من النادي الأهلي، إلى قسم قصر النيل، لمتابعة الأزمة التي تعرض لها صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية ظ

وأجرى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، اتصالًا مع اللاعب من أجل الاطمئنان، عليه عقب تعرض لحادث سير قبل قليل، في منطقة الزمالك بالقاهرة.

وقام قسم قصر النيل، بحجز اللاعب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تسببه في صدام بين سيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

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وحرصت قوات الشرطة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، على معاينة مكان الحادث عقب تلقيه إخطار، تبين خلاله تهشم السيارتين دون إصابات.

وسرد أحد الشهود الواقعة، حيث قال إن اللاعب كان يمر بسيارته بشارع محمد مظهر بالزمالك فوقع التصادم، على أن يتم تفريغ الكاميرات لمعرفة المتسبب في الحادث.

وبالانتقال لمكان الواقعة تبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي مما أدى لتهشمهما، ليتم القبض على اللاعب، والتحفظ عليه بقسم قصر النيل.