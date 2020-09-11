رياضة | أخر تطورات صفقة انتقال لاوتارو إلى وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات صفقة انتقال لاوتارو إلى وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن مفاوضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز من صفوف الفريق الإيطالي لم تنته، ففي الوقت الذي ينصب فيه التركيز على إمكانية ضم ممفيس ديباي، بدأ البارسا المفاوضات من جديد لضم المهاجم الأرجنتيني.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن وكلاء لاوتارو سيقابلون مسؤولي الإنتر اليوم الخميس، لمناقشة وضع اللاعب في النادي، وبعد انتهاء المقابلة، سيطير الوكلاء لبرشلونة للاستماع للفريق الكتالوني.

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ولن يتوقف الاجتماع الأول على مناقشة إمكانية انتقال اللاعب لبرشلونة فقط، بل سيناقش أيضَا إمكانية توقيع عقد جديد مع الإنتر، فاللاعب رفض التجديد بسبب اهتمام البارسا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس إنتر، خافيير زانيتي، أن اللاعب لن يرحل، مشيرًا إلى أن المهاجم الأرجنتيني يدرك أنه يتواجد في نادي عظيم وأنه يحب الحياة في إيطاليا.