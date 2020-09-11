رياضة | عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت التحقيقات في واقعة حادث تصادم سيارتين وقع في منطقة الزمالك، وكان بطله نجم الأهلي صالح جمعة مفاجأة من العيار الثقيل.

وكان قسم قصر النيل، قام بحجز اللاعب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تسببه في صدام بين سيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة. Advertisements وحرصت قوات الشرطة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، على معاينة مكان الحادث عقب تلقيه إخطار، تبين خلالع تهشم السيارتين دون إصابات.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل تم معرفة أن صالح جمعة لا يحمل رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3/3/2019 ، حيث جاءت باسم شقيقه عبد الله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك ، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين من سير التحقيقات أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا 681 ماركة بي ام دبلو قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهه اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي ل س ع 256 mazda بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و ا س ي 123 ماركة دايو لانوس، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، تطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهه اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات".