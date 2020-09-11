رياضة | كلوب عن التتويج بالبريمير ليج مجددا: لا أفكر سوى في مباراة ليدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب عن التتويج بالبريمير ليج مجددا: لا أفكر سوى في مباراة ليدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه غدًا أمام ليدز يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"بانتظارنا تحدٍ كبير خاصة مع قانون الثلاث تبديلات فقط وتركيزنا فقط على راحة اللاعبين وعدم الضغط عليهم، سيكون موسماً صعبًا".

وأضاف :"ليدز فريق بالبريميرليج لديه جودة اللعب بالدوري الممتاز مع مدرب عالمي. لديهم اسلوب شديد بكرة القدم، علينا ان نكون جاهزين، لا افكر كثيراً ببقية الموسم بل أفكر بمباراتنا الأولى".

وزاد :"ليدز لديه أسلوب مختلف عن شيفيلد ووجودهم بالدوري الممتاز سيُساعدهم، ليس لديهم اسلوب صريح باللعب وهم فريق بارع ويدافع بشكل استثنائي، المراقبة لديهم جيدة وهم فريق منظم".

وأوضح :"ليدز سيؤدي بشكل جيد بالبريميرليج وهو سيُناسبهم اكثر من التشامبيون شيب، اذا لم نكن جاهزين لشدة الموسم سنعاني من المشاكل، إنهم فريق جاهز وسنكون ذلك ولننطلق.

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ورد كلوب حول أنباء رحيل فاليندوم عن ليفربول قائلا :"منذ عودة جيني للإستعدادات الصيفية وتحدثنا معه لـ500 مرة! نعم تحدثت معه منذ عودته من المنتخب الهولندي لكن هذا كل شيء".

وواصل :"كل شيء جيد، نحن بخير تماماً ومتفائلين بشأن المستقبل. بيني وبين جيني كل شيء بخير ولانتوقع إعلان اي شيء للصحافة.

وعن ألكانتارا قال :"تياجو لاعب جيد جدًا ومن الجيد ان نرتبط به لأنه لاعب جيد وليفربول فريق كبير، ربما ارتباطنا به جيد للصحافة والإعلام، لايمكنني انهاء الشائعات للأسف".

وحول قدرة فريقه للدفاع عن اللقب :"لقد أظهرنا اننا قادرون على تحقيق اللقب والمنافسة عليه. لايعني ان نحققه هذا الموسم لكن سنهاجمه، هكذا افهم الامر، لننطلق".

وأكمل حديثه عنمحمد صلاح قائلا :"سأكون متفاجئًا لو كان هنالك رقم قياسي أخر ليحققه! اعتقد اأه حقق جميع الأرقام القياسية".