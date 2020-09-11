رياضة | بعد تألقه أمام الزمالك.. سموحة يكشف عن وجهة حسام حسن المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تألقه أمام الزمالك.. سموحة يكشف عن وجهة حسام حسن المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه لن يستغني عن حسام حسن مهاجم الفريق لأي نادي مصري خلال فترة الانتقالات المقبل، مشددًا أن اللاعب قريب من أحد الأندية الخارجية.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: " حسام حسن مهاجم متميز ولديه عروض من بعض الدول الخارجية، ونجح في الظهور بمستوي متميز خلال مباراة الزمالك".

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وأرجع عامر غياب صلاح محسن عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة.

وكان الزمالك تعادل أمس أمام سموحة بثلاث أهداف لمثلهما ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.