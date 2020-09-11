الامارات | برشلونة ييعلن عن إصابة نجمه الواعد خلال التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ييعلن عن إصابة نجمه الواعد خلال التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي في "تويتر" عن تعرض نجمه الشاب أنسو فاتي للإصابة خلال مشاركته في تدريبات النادي الكاتالوني. وقال النادي في بيان اليوم الجمعة: "إن فاتي (17 عاما) عانى من كدمة في الفخذ الأيمن خلال التدريبات".

ولم يكشف بيان برشلونة عن مدة غياب لاعب الجناح، مشيرا إلى أن عودته للتدريبات تعتمد على سرعة شفائه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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