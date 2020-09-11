شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صالح جمعة.. نجوم الكرة المصرية في أقسام الشرطة (تقرير)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ألقت الشرطة القبض على صالح جمعة، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم الجمعة بعد حادث سيارة في حي الزمالك بالقاهرة تسبب في تهشم سيارتين، حيث تم التحفظ على اللاعب في قسم قصر النيل من أجل تفريغ الكاميرات والاستماع لأقواله.

وشهدت السنوات الأخيرة العديد من أزمات لاعبي الكرة المصرية ودخولهم أقسام الشرطة والقاء القبض عليهم في قضايا مختلفة وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.

إبراهيم المصري

بسب مشارجة عنيف مع أحد الصحفيين حكمت المحكمة بالسجن لمدة 7 سنوات على إبراهيم المصري نجم فريق المصري البورسعيدي، قبل أن يتنازل الصحفي عن القضية وقضاء اللاعب 3 سنوات فقط بالسجن.

عماد متعب

تعدى عماد متعب، لاعب الأهلي السابق، في مناسبتين سابقتين على رجال الشرطة، الأولى في عام 2005 بكمين الاباجية، ثم كرر الواقعة من جديد في 2015 ومحاولة التعدي على أمين شرطة بسلاحه المرخص وقضت المحكمة بحبسه قبل أن يتم الصلح.

عمرو سماكة

لاعب الأهلي والترسانة السابق تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع دفع تعويض لأسرة مواطن قام بدهسه بسيارته والتسبب في إصابات بالغة له، كذلك القبض عليه بتهمة تعاطي مخدر الحشيش في احدى الأفراح بحي إمبابة.

السيد حمدي

وتلقي الشرطة القبض على سيد حمدي لاعب الأهلي وبتروجت السابق بتهمة تعاطي مخدر الترامادول في قضية شهيرة في عام 2016.

رضا عبدالعال

ويحكم القضاء بسجن رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق بتهمة القتل الخطأ بعد دهس مواطن بسيارته، قبل أن تقرر المحكمة دفع اللاعب تعويضاً لأسرة المواطن واطلاق سراحه.

إبراهيم سعيد

تم تحرير عدة محاضر ضد ابراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق لعدم دفع نفقة زوجاته، بالاضافة إلى تهشي سيارة مواطن في واقعة أخرى، ولم يصدر ضد اللاعب أي أحكام نهائية.

أحمد السيد

وجه له اتهاماً من قبل أحد موظفي الشهر العقاري بالاسكندرية برشوته من أجل تخليص أوراق أرض لزوجته وحماته، وتم حفظ المحضر لعدم وجود معلومات مؤكدة أو ثبوت الواقعة ضد مدافع الأهلي السابق.

محمود حمد

وتم القاء القبض على محمود حمد لاعب الاسماعيلي السابق والمصري الحالي بتهمة الشروع في قتل أحد المواطنين، ولازالت التحقيقات جارية في الواقعة.

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عمرو زكي

ويقرر القضاء حبس عمرو زكي لاعب الزمالك السابق لمدة عامين بتهمة تبديد مطلقته، قبل أن يتم الصلح بين الطرفين

صالح جمعة

لم تكن واقعة اليوم هي الأولى لصالح جمعةن بل تم القبض على اللاعب بتهمة دهس شاب بسيارته في منطقة الجيزة خلال شهر مارس الماضي.

حسام حسن

وتم التحفظ على حسام حسنن نجم الكرة المصرية السابق، لمدة أيام في عام 2016 بسبب تعديه على أحد رجال الشرطة من الذؤين يقوموا بمهمة تصوير المباريات عقب مباراة المصري والمحلة بالدوري.

محمد زيدان

وحكمت المحكمة بسجن محمد زيدان لاعب بروسيا دورتموند السابق، لمدة 3 سنوات بسبب شيك بدون رصيد، قبل أن يتم الصلح والتنازل عن القضية.

محمد عباس

وفي الثمانينات من القرن الماضي تم القبض على محمد عباس لاعب الأهلي بتهمة حيازة المخدرات داخل احدى الشقق المفروشة.

أحمد حمودي

ويدخل أحمد حمودي في أزمة قضائية، بسبب وصولات أمانة لم يقم لاعب الأهلي والزمالك بدفعها لأحد وكلاء اللاعبين، ويتم الحكم عليه بـ 3 سنوات، قبل أن تنتهي الواقعة بالصلح.