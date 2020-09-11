شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاق يضرب لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشكتى لاعبو الزمالك، لباتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، تعرضهم لحالة من الإرهاق الشديد بسبب تلاحم المباريات.
وحدد كارتيرون برنامجا استشفائيا لجميع اللاعبين، الذين شاركوا أمام سموحة الخميس، لتفادي تعرض أي منهم لإصابة قد تبعده عن الفريق لفترات طويلة.
وحرص كارتيرون على عقد جلسة مع اللاعبين، عقب المباراة، طالبهم خلالها بغلق ملف مواجهة سموحة، والتركيز في كيفية تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي، خصوصاً في ظل ضيق الوقت بين المباراتين.
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