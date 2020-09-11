شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يطمئن على صالح جمعة بعد القبض عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، اتصالات هاتفية بالمسؤولين فى النادى للاطمئنان على أحوال صالح جمعة، لاعب الفريق، بعد القبض عليه واحتجازه فى القسم بسبب تصادم حدث بين سيارة صالح جمعة وسيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

وتبين من المعاينة تهشم السيارتين دون إصابات عندما كان اللاعب يمر بسيارته بشارع محمد مظهر بالزمالك فوقع التصادم، وحاول عبد الحفيظ الوصول للاعب لمعرفة آخر التطورات من أجل إنهاء المشكلة بشكل ودى.

يذكر أن الأهلى متواجد حالياً فى الإسكندرية لخوض مباراته مع الإسماعيلى المقررة مساء اليوم الجمعة فى الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز.