شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عاجل من النادي الأهلي بخصوص صالح جمعة بعد حادث الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه قام بإجراء مكالمة مع صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للاطمئنان عليه بعد الحادث الذي تسبب فيه اللاعب في الزمالك اليوم.

وقال مرجان، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «تواصلنا مع اللاعب وبعثنا له مندوبا لأنني في طريقي إلى استاد برج العرب لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي الليلة».

وتنتظر إدارة النادي الأهلي ما ستسفر عنه إجراءات قسم قصر النيل بخصوص اللاعب.

ووقع حادث تصادم بين سيارة صالح جمعة، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، وسيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وتبين من المعاينة تهشم السيارتين دون إصابات.

وتبين من سؤال الشهود أن اللاعب كان يمر بسيارته بشارع محمد مظهر بالزمالك فوقع التصادم وجارٍ تفريغ الكاميرات لمعرفة المتسبب في الحادث.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا بوقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك.

بالانتقال لمكان الواقعة تبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي مما أدى لتهشمهما.

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تم القبض على اللاعب، والتحفظ عليه بقسم قصر النيل.