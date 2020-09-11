شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لإمام عاشور لحسم موعد عودته لتدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للزمالك، اختبارا طبيا، لتحديد مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية.
وتعرض عاشور للإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء مباراة الإنتاج، لم يستطع على إثره إكمال المباراة.
وينتظر أن يؤدي الفريق مرانه الرئيسي، «السبت»، استعداداً لمواجهة الإنتاج، بعدها يعلن كارتيرون أسماء القائمة التي ستخوض المباراة للتوجه بعد ذلك للمبيت في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.
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