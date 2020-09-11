شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تطالب فايلر بمنح بدلاء الأهلي الفرصة في المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى التي يترأسها محسن صالح، من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول، تجربة البدلاء خلال الفترة المقبلة، بعد حسم الدورى رسميا من أجل تجهيزهم قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والحكم على مستواهم قبل الاستقرار على العناصر التي سيتم استبعادها من القائمة في الموسم الجديد، وشددت اللجنة على حاجة الفريق لتجربة عناصر جديدة في عدة مراكز، خاصة في مركز الظهير الأيسر، بجانب عودة المصابين والعائدين من الإيقاف مثل محمود كهربا.

ووفقا لمصدر داخل النادى فإن اللجنة تدرس الاجتماع مع فايلر بعد حسم الدورى لمناقشته في موضوع مشاركة البدلاء من أجل امتصاص غضب المستبعدين من المشاركة مؤخرا بجانب مناقشته في برنامج الإعداد الخاص بمواجهة الوداد المغربى في نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي بعد التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي على مواعيد المواجهات، بجانب الاستقرار على ملامح اللائحة الجديدة التي تعكف اللجنة حاليا على إجراء تعديلات عليها لتتناسب مع المرحلة المقبلة المرتبط فيها الفريق بمواجهات قوية.