شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الفني يحسم مصير مشاركة بن شرقي أمام «الإنتاج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري المغربي، أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، اختبارا فنيا، لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام الإنتاج الحربي.
ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي، «الأحد»، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري.
ووفقاً للدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، فإن بن شرقي بات جاهزا للمشاركة في المباراة من الناحية الطبية، بعدما تخلص من إصابة شد العضلة الأمامية، الذي تعرض له قبل مواجهة الطلائع، وأن مسألة الدفع به في المباريات باتت متروكة للرؤية الفنية لباتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.
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