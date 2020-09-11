شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض معاقبة لاعبيه بعد التعادل مع سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، معاقبة لاعبي الفريق الكروي الأول، بعد التعادل امام سموحه.
وتعادل الزمالك 3/3 في المباراة التي جمعتهما امس ، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون للدوري.
والتمس مجلس الإدارة، العذر للاعبين، بسبب تلاحم المباريات، وعدم حصولهم علي راحة سلبية منذ فترة طويلة.
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