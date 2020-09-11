شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب أزارو بعمل فحوصات فيروس كورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بالمغربى وليد أزارو الذى يقضى إجازته مع أسرته فى المغرب بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودى، وذلك للاطمئنان على أحواله قبل عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق لتجهيزه للموسم الجديد.

وشدد عبد الحفيظ على اللاعب بضرورة العودة مطلع أكتوبر المقبل وحذره من التأخير بعد قرار تمديد إجازته فى المغرب، كما ذكره بضرورة عمل فحص كورونا قبل حضوره لتسهيل مهمة دخوله مصر بجانب خضوعه لتحاليل وفحوصات قبل السماح له بالمشاركة فى التدريبات الجماعية.

يذكر أن أزارو أنهى إعارته مع الاتفاق السعودى فى يونيو الماضى بعدما رفض تمديد إعارته بداعى الخلاف على الخصومات التى وقعها النادى السعودى على اللاعب.