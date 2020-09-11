شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عثمان يتعهد بدعم الإسماعيلي بخمس صفقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، للجهاز الفني بقيادة البرازيلي ريكاردو، بدعم الفريق بخمس صفقات.

وطلب عثمان، من ريكاردو، تحديد الأماكن التي يرغب تدعيمها في الفريق، حتي يتثني له البدء في وضع الترشيحات المناسبة، حتي يتم البدء في التفاوض معهم لضمهم للفريق.

وسيعقد عثمان، جلسة مع ريكاردو، منتصف الاسبوع الجاري، لحسم جميع الملفات الخاصة بالفريق الأول.