شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على صالح جمعة لاعب الأهلي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع حادث تصادم بين سيارة صالح جمعة، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، وسيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وتبين من المعاينة تهشم السيارتين دون إصابات.
وتبين من سؤال الشهود أن اللاعب كان يمر بسيارته بشارع محمد مظهر بالزمالك فوقع التصادم وجارٍ تفريغ الكاميرات لمعرفة المتسبب في الحادث.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا بوقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك.
بالانتقال لمكان الواقعة تبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي مما أدى لتهشمهما.
تم القبض على اللاعب، والتحفظ عليه بقسم قصر النيل.
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