شكرا لقرائتكم بطولة مانشستر الدولية للاسكواش تنطلق 16 سبتمبر بمشاركة 7 مصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود منافسات الاسكواش من جديد فى السادس عشر من سبتمبر الجارى، حيث تنطلق منافسات بطولة مانشستر الدولية، بمشاركة 7 لاعبين مصريين بواقع 5 فى منافسات الرجال واثنتين بمنافسات السيدات، فى أول بطولة بعد توقف كورونا الذى بدأ فى مارس الماضى بسبب انتشار الفيروس العالمى، وتشارك كل من نور الطيب المصنفة الرابعة عالمياً وهانيا الحمامى المصنفة السادسة، فى الوقت إلى يشارك فيه الخماسى المصرى، محمد الشوربجى المصنف الأول عاليماً للرجال، على فرج المصنف الثانى، كريم عبد الجواد المصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، ومروان الشوربجى المصنف السابع بمنافسات الرجال.

فى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر المقبل ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهى "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية فى الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

Advertisements

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسؤلين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيرى حتى تتحسن الأوضاع.