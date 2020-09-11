شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلي .. فايلر يرفض الاستعجال فى الدفع بعمرو السولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، الاستعجال فى الدفع بعمرو السولية نجم وسط الفريق خلال مواجهة الإسماعيلى المقرر اقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدورى العام.

واستبعد الجهاز الفنى عمرو السولية من حساباته فى مواجهة الدراويش رغم اصطحابه فى رحلة الإسكندرية، فى الوقت الذى تم وضع برنامج خاص لتجهز اللاعب للعب بعد الدقائق فى مواجهة الاتحاد المقبلة.

واستفسر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى من الدكتور خالد محمود المدير الفنى عن حالة عمر السولية، وموعد عودته المثالى للمشاركة فى المباريات حرصاً على عدم تجدد إصابة اللاعب ومن ثم غيابه عن الفريق لفترة جديدة خاصة وأنه يعد واحد من أبرز وأهم عناصر الفريق.

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أعلن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر قائمة فريقه التى تواجه الإسماعيلى اليوم الجمعة، وشهدت القائمة انضمام محمود عبد المنعم كهربا لأول مرة بعد 7 شهور عقب انتهاء عقوبة الإيقاف المحلى كما شهدت القائمة استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية، وضمت القائمة فى حراسة المرمى : محمد الشناوى - على لطفى - مصطفى شوبير، خط الدفاع : أحمد فتحى - محمد هانى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول - محمود وحيد، خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - حمدى فتحى - عربى بدر - محمد مجدى "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاى - جيرالدو دا كوستا - محمود عبد المنعم "كهربا"، خط الهجوم : أليو بادجى - مروان محسن.