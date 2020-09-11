شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبدالملك: السوشيال خلت الأهلى يتمسك بصالح جمعة علشان الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن سبب تمسك إدارة الأهلى بإستمرار صالح جمعة مع الفريق هو الخوف من انتقال اللاعب للزمالك وكذلك رغبة الجماهير على السويشال ميديا فى استمراره مع القلعة الحمراء.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على تويتر :"احسن حاجة عملتها السوشيال ميديا هى انها خلت الأهلى متمسك بصالح جمعة مع أن فايلر مش عاوزه فنياً لكن قعد غصب عن فايلر علشان ميروحش الزمالك مع أن حسام عاشور بردو فنياً فايلر مش عاوزه بس ميقعدش غصب عنه لانه مش هيروح الزمالك".

وتوصلت التحريات، إلى أنه اثناء سير السيارة رقم ف ع ا 681 ماركة بى ام دبلو قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادى الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهه اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمى ل س ع 256 mazda بها تلفيات كسر الفانوس الخلفى الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفى الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامى الأيمن، وا س ى 123 ماركة دايو لانوس، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفى الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفى من الجهه اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات، كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصه التسيير منتهية بتاريخ 3/3/2019، وباسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.

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ووقع حادث تصادم بين سيارة اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلى بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك، ما أدى لتهشمهما دون وقوع أى إصابات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفادة وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل لمكان الواقعة.