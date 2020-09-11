شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلي .. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأحمر والدراويش الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة 26 بالموسم رقم 61 لمسابقة الدورى الممتاز بـ 4 مباريات تنطلق الأولى فى الثالثة والنصف عصراً وتجمع بين نادى مصر صاحب المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة أمام الاتحاد السكندرى الخامس برصيد 35 نقطة ويقام اللقاء على ملعب الكلية الحربية بصافرة الحكم أحمد العدوي.

وفى مواجهة أخرى يستضيف فريق طنطا متذيل الترتيب برصيد 17 نقطة فريق مصر للمقاصة ثامن الترتيب بـ 30 نقطة وينطلق اللقاء فى تمام السادسة على ملعب طنطا تحت إدارة الحكم أحمد حمدى/ وفى نفس التوقيت (السادسة) يشهد ملعب جهاز الرياضة لقاء طلائع الجيش صاحب المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة مع الجونة الذى يسبقه بنقطتين وأربعة مراكز ويُدير اللقاء الحكم محمد الحنفي.

أما قمة مباريات هذا اليوم وهذه الجولة فتنطلق فى الثامنة والنصف على ملعب الجيش ببرج العرب فى مدينة الإسكندرية وتجمع بين الأهلى والإسماعيلى، ونستعرض موقف الطرفين هذا الموسم وتاريخ المواجهات المباشرة بينهما ونبذة عن حكم اللقاء فى النقاط التالية:

1- الأهلى فى صدارة الترتيب برصيد 68 نقطة من 25 مباراة فاز فى 22 منها وتعادل فى 2 وخسر مرة واحدة وأحرز 60 هدفاً مقابل 8 فى شباكه.

2- الإسماعيلى فى المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 24 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 6 وخسر 10 مباريات وسجل 28 هدفاً وعليه 32.

3- تفوق الأهلى على حرس الحدود (2 – 0) فى الجولة 25 وهو الفوز الرابع توالياً للفريق والسادس منذ استئناف الدورى مقابل تعادل وحيد مع الإنتاج الحربى وخسارة واحدة أيضاً أمام الزمالك.

4- حقق الإسماعيلى فوزاً كبيراً على نادى مصر (4 – 0) فى الجولة السابقة وتجاوز خسارتيه أمام الاتحاد السكندرى (1 – 3) والمقاصة (1 – 4) فى الجولتين 23 و24 علماً أنه حقق تعادلين بعد عودة الدورى مع دجلة والحدود ثم فاز بعدها على طنطا (3 – 1).

5- سجل وليد سليمان 8 أهداف تصدر بها قائمة هدافى الأهلى فى الدورى بفارق 3 أهداف عن الرباعى حسين الشحات والنيجيرى جونيور أجايى ومروان محسن ومحمد مجدى "أفشه".

6- الصاعد عبد الرحمن مجدى مهاجم المنتخب الأولمبى على رأس قائمة هدافى الإسماعيلى برصيد 5 أهداف يليه بفارق هدفين الثنائى محمد الشامى وعمر الوحش.

7- شارك الأهلى فى مواسم مسابقة الدورى منذ بدايتها قبل 72 عاماً ونجح فى الفوز باللقب 41 مرة.

8- هذه المشاركة تحمل الرقم 57 للإسماعيلى فى بطولة الدورى التى توج بها ثلاث مرات مواسم 1966 – 1967 و1990 – 1991 – و2001 – 2002.

9- 113 مباراة جمعت الطرفين فى مسابقة الدورى من بدايتها موسم 1948 – 1949.

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10- كفة الأهلى أرجح بفوزه فى 58 مباراة وتسجيله 164 هدفاً مقابل 22 انتصاراً و92 هدفاً للإسماعيلى ’ فيما حضر التعادل بينها 33 مرة أخرها (1 – 1) بالجولة 18 الموسم الماضي.

11- حسم الأهلى أول لقاء له فى مواجهة الإسماعيلى (2 – 0) بالجولة الخامسة فى النسخة الأولى للدورى بالقاهرة وأحرز الهداف الكبير أحمد مكاوى الهدف الأول واضاف منصور لاعب الإسماعيلى الهدف الثانى بطريق الخطأ وأقيم اللقاء بتاريخ 19 نوفمبر 1948.

12- بتاريخ 19 ديسمبر الماضى كانت المواجهة الأخيرة بينهما وتفوق الأهلى (1 – 0) بتوقيع وليد سليمان فى الجولة التاسعة بالموسم الحالي.

13- خاض الأهلى 1610 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 1089 وتعادل فى 352 وخسر 169 وأحرز 2863 هدفاً مقابل 998 فى شباكه وحصد 3112 نقطة.

14- لعب الإسماعيلى 1529 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 683 وتعادل فى 484 وخسر 362 مباراة وسجل 2093 مقابل 1460 فى مرماه وحصل على 2213 نقطة.

15- يُدير اللقاء الحكم محمود عاشور الذى ظهر فى 11 مباراة هذا الموسم من بينها لقائى الأهلى أمام طنطا والإنتاج الحربى بالجولتين 13 و19 ولقاء الإسماعيلى والزمالك بالجولة 17.

16- عاشور (43 سنة) اشهر خلال ظهوره السابق 33 ورقة صفراء و4 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء واحدة منها للإسماعيلى فى لقاء الزمالك وأحرز منها باهر المحمدى الهدف الوحيد فى الخسارة (1 – 2).