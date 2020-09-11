الامارات | كأس أمم آسيا للشطرنج تقام «افتراضياً»

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أمم آسيا للشطرنج تقام «افتراضياً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج أنظمة بطولة كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات 2020، والذي كان مقررا في كوريا الجنوبية خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث تقرر أن تقام البطولة عن بعد بنظام (الأون لاين) حسب النظام السويسري لمسابقات الشطرنج، ثم يصعد أفضل ثمانية نتائج إلى دور الثمانية، وفق معايير أدوار الـ(بلاي أوف)، حيث يلتقي رقم واحد مع ثمانية وأربعة مع خمسة، واثنان مع سبعة وثلاثة مع ستة بطريقة خروج المغلوب وذلك خلال الفترة من 10 إلى 25 أكتوبر 2020، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاء ذلك في ختام اجتماع المجلس الرئاسي للاتحاد الأسيوي الذي عقد من خلال تقنية (الفيديو كونفرانس) وتطبيق (زووم)، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، حيث تقرر تشكيل اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ومهرداد بهلوان زاده مديرا للمشروع والحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيسا للجنة الحكام وكاستو ابوندو مشرفا فنيا وسامي السفاريني مراقبا عاما وبهارات سنغ رئيسا للجنة الاستئناف. ويحق لكل دولة آسيوية المشاركة بفريق للرجال وفريق للسيدات، حيث يتكون كل فريق من 4 لاعب أساسي بالإضافة إلى لاعب إحتياطي.

وتبدأ المنافسات بين فرق بطولتي الرجال والسيدات طبقا للنظام السويسري من 9 جولات حيث يحصل كل لاعب على زمن تفكير 15 دقيقة للمباراة مع إضافة 5 ثوان لكل نقلة طبقا لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج السريع.يحصل الثمانية الأوائل في بطولة الرجال والثمانية الأوائل في بطولة السيدات على جوائز مالية بإجمالي عشرون ألف دولار.

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