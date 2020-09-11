الامارات | عمر السومة يكشف عن شرطه الوحيد للبقاء في الأهلي السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السومة يكشف عن شرطه الوحيد للبقاء في الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب المنتخب السوري ومهاجم الأهلي السعودي عمر السومة عن شرطه الوحيد للبقاء في صفوف الفريق للموسم المقبل، وذلك بعد أقل من شهر على أخطاره إدارة النادي برغبته بالرحيل.

ووجه السومة، رسالة إلى جماهير فريقه، مؤكداً لهم البقاء شريطة حل مشاكله، وذلك في تصريحات له عبر برنامج "الدوري مع وليد" الذي بث على قناة "إم بي سي"، والتي قال خلالها السومة: "ظروف خاصة يمكن أن تحل من الآن وحتى نهاية عقدي مع الفريق"، مشيراً إلى أن ظروف خارجة عن إرادته قد تدفعه لمغادرة الأهلي، متمنياً في الوقت ذاته حلها بأقرب وقتٍ ممكن.

وأكمل: "في السنتين الأخيرتين، كان الوضع غير صحي، بسبب تغيير رؤساء النادي والمدربين بشكل كبير، فكان من الطبيعي أن تتأثر نفسية اللاعبين بتلك التغييرات، بجانب ضغوط لجماهير، ونطالب ونتمنى بالاستقرار فقط".

وعن الوجهة المقبلة في حال رحيله، وحول ما أشيع عن تقدم نادي الاتحاد السعودي بعرض للتعاقد معه، قال السومة: "لا أعلم من تقدم لي بعروض، وكل شيء عند مدير أعمالي، وأنا احترم عقدي مع الأهلي، ولم أدخل الفترة الحرة إلى الآن، والتي ستبدأ ديسمبر المقبل، وحبي وعشقي للأهلي وجماهيره هو من سيبقيني داخل الفريق".

وشدد السومة على انتمائه للأهلي، مطالباً الجمهور باستمرار الدعم له وللفريق، وقال: "أتمنى دعم الجمهور فيما هو قادم، والصبر منهم، وأن لا يحكموا غلى اللاعب أو المدرب أو رئيس النادي بسرعة، ونسبة تحقيقنا لدوري أبطال آسيا ليس قوية، ولكنها في الوقت ذاته ليست ضعيفة".



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