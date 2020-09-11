شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الليلة.. 4 «سداسيات» للأهلي في شباك الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحتضن ملعب القاهرة في الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة واحدة من أبرز وأشهر كلاسيكيات الكرة المصرية والتي تجمع الأهلي بالاسماعيلي، ضمن منافسات الجولة 26 لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

ويمتلك الأهلي عدد من الانتصارات العريضة بعدد وافر من الأهداف على مدار تاريخ مواجهاته بالإسماعيلي على مستوى بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.

ويعتبر فوز الأهلي بنتيجة 8/0 على حساب الاسماعيلي هو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين وذلك في لقاء الدور الثاني للدوري موسم 1957-1958، وتسجيل المايسترو صالح سليم 7 أهداف في تلك المباراة، وهدف اّخر جاء بتوقيع ميمي الشربيني.

في حين أن الأهلي نجح في الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 6/0 خلال 4 مناسبات بواقع 2 بالدوري و2 بالكأس.

السداسية الأولى كان في أول مواجهة تاريخية تجمع الفريقين في بطولة رسمية، وذلك بمنافسات ربع نهائي كأس مصر موسم 1931 – 1932 وانتصار أحمر بسداسية نظيفة.

وتكرر فوز الأهلي بسداسية نظيفة على الدراويش في دور الثمانية لكأس مصر موسم 1945-1946 وتسجيل أحمد مكاوي «هاتريك» في تلك المواجهة.

وعاود الأهلي سداسياته النظيفة في مرمى أبناء الاسماعيلية في موسم 1996-1997 بالدوري، في ملعب الاسماعيلية وجاءت بإمضاء كل من أحمد فيليكس ومحمود أبوالدهب وسمير كمونة ومشير حنفي ووليد صلاح الدين وهشام حنفي.

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نصف دستة أهداف نظيفة للأهلي في شباك الاسماعيلي كانت في لقاء الدور الثاني للدوري موسم 2004-2005 بالاسماعيلية أيضاً وسجلها محمد بركات «هاتريك»، وكل من محمد أبوتريكة وعماد متعب وأسامة حسني هدف.