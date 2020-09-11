شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور : مؤتمر صحفي للصفقات الجديدة في نوفمبر سنعلن خلاله عن مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً في نوفمبر المقبل للإعلان عن الصفقات الجديدة.
وأشار منصور، أنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن الصفقات الجديدة التي ستنضم للفريق بداية من الموسم الجديد.
وأضاف منصور، أن الصفقات ستضم مفاجآة كبيرة لجماهير الزمالك، ستكون إضافة قوية للفريق.
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