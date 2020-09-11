شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد توقيع «ساسي» لعقده الجديد مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهي مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، الاتفاق مع التونسي فرجاني ساسي، على تمديد عقده مع الفريق لثلاث مواسم.

وينتظر أن يتم توقيع العقود، «الخميس»، على أن يتم تويثقها بعد ذلك في اتحاد الكرة، وينتهي عقد «ساسي»، مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.