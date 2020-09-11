شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يراقب اللاعبين في معسكر برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يواصل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تدريباتة السبت ، ببرج العرب بدون راحة عقب إنتهاء مباراة الإسماعيلى التى أقيمت أمس وذلك لضيق الوقت على مواجة الإتحاد السكندرى المقررة الأثنين المقبل فى الجولة الـ27 لبطولة الدورى الممتاز. وينتظر أن يجتمع فايلرمع اللاعبين قبل إنطلاق المران لشرح سليات وإيجابيات مباراة الإسماعيلى، وإطلاعهم على خطة مواجهة زعيم الثغر. وحذر المدير الفنى فايلر، اللاعبين من الاستهتار داخل المعسكر وطلب من سيد عبد الحفيظ، متابعة جميع العناصر خلال المعسكر وتوقيع عقوبات مالية على المخالفين للتعليمات. وفضل فايلر، استمرار الفريق فى الإسكندرية عقب مباراة الإسماعيلى لتجنب إرهاق اللاعبين من تكرار السفر لخوض مبارياته ببرج العرب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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