شكرا لقرائتكم خبر عن «تنس طاولة الأهلي» يواصل انتصاراته ويفوز على طنطا 3-0 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



حقق فريق رجال تنس الطاولة بالأهلي فوزا هاما على نظيره طنطا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما أمس، ليواصل تألقه وانتصاراته في الدورة المجمعة لنهائيات منافسات الدوري العام، المقامة حاليا في الإسماعيلية.



وجاءت نتائج فريق تنس طاولة الأهلي أمام طنطا كالتالي: «سيد لاشين نجح في تحقيق الفوز على نظيره كريم أبوالمجد بنتيجة 3-0، فيما فاز محمد شومان على نظيره رحمي بنتيجة 3-2، كما فاز شادي مجدي بنتيجة 3-1 على وسام سمبل».

وكان فريق تنس الطاولة قد حقق الفوز على حوار المنصورة بنتيجة 3- 0، في المباراة التي أقيمت أمس الأول . ومن المقرر أن يستكمل الفريق مبارياته في الدورة المجمعة اليوم الجمعة أمام مصر للتأمين وسبورتنج.