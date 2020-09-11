شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحسم الأهلى لقب الدورى أمام زعيم الثغر ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب الأهلى من حسم الدورى خلال أيام بعدما استفاد من تعادل الزمالك مع سموحة، بنتيجة (3-3)، مساء أمس الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز. ومع تعثر الزمالك، صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة، يبحث الأهلي عن حسم لقب الدوري مبكراً.



ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 68 نقطة، قبل لقاءه مع الإسماعيلي اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب، في الجولة ذاتها.

وأصبح الفارق بين الأهلي والزمالك، بعد التعادل مع سموحة 19 نقطة، نظراً لخصم 3 نقاط من الأبيض عقب نهاية الموسم، لغيابه عن لقاء القمة بالدور الأول.

وفي حالة فوز الأهلي على الإسماعيلي، سيرتفع الفارق إلى 22 نقطة، وسيصبح المارد الأحمر بحاجة إلى 3 نقاط فقط للتتويج رسمياً، وهو ما يعني أن الفريق قد يتوج باللقب في لقاء الاتحاد السكندري بشكل رسمي.



ويلعب الأهلي بقيادة رينيه فايلر، مع الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل، على ملعب برج العرب، بالجولة السابعة والعشرين للدوري.

ووعدت ادارة النادى ، اللاعبين بمكافأت خاصة بمناسبة حسم الدورى وذلك بهدف تحفيز اللاعبين على الإجتهاد خلال الفترة المقبلة.

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