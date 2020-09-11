شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبد الله مجدي لاعب المقاصة بفيروس كورونا واستبعاده من مواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل نادى مصر المقاصة عن أسباب قيام إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، باستدعاء اللاعب أودو موسيس لمعسكر الفريق بأحد فنادق مدينة طنطا، استعدادًا لمباراة طنطا المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ 26 للدوري.

وحل موسيس بدلًا من اللاعب عبد الله مجدي الذي تم استبعاده من المعسكر، بعد وصول نتائج الفحص الخاص بفيروس كورونا، والذي أظهر إصابة اللاعب بالفيروس.

يذكر أن اللاعب عبد الله مجدي كان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل أسابيع، لكنه عاد مؤخرًا إلى تدريبات الفريق بعد التأكد من شفائه قبل أن تعاوده الإصابة بالفيروس مجددًا.