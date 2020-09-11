شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يمتص غضب صالح جمعة بجلسة خاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى جلسة مع صالح جمعة بعد عودة الفريق من الإسكندرية لمطالبتة بالالتزام وحضور التدريبات لتجنب توقيع عقوبات مالية عليه.
ويسعى مدير الكرة لامتصاص غضب اللاعب الذى أبدى غضبه من إستبعادة من قائمة الفريق مؤخرا ، ومطالبتة بالصبر خاصة أن الفرصة أمامه للمشاركة فى الفترة المقبلة .
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