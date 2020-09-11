شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق الإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة في إطار الجولة الـ26 من منافسات بطولة الدوري .

ونشر الموقع الرسمى للاهلى تقرير عن أبرز الأرقام في تاريخ لقاءات الفريقين:

وتحمل مواجهة الفريقين مساء اليوم رقم 117 بعدما التقى الأهلي والإسماعيلي على مدار116 مباراة سابقة كان الفوز حليف الأهلي في 60 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 34 مباراة فيما كان الفوز حليف الإسماعيلي في 22 مباراة.

يعود تاريخ المواجهة الأولى بين الأهلي والإسماعيلي إلى نهاية الاربعينيات من القرن الماضي، وتحديدًا في موسم 1948-1949، في النسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد، فيما كانت آخر مواجهات الفريقين في الاسبوع السابع من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بثمانية أهداف نظيفة في موسم 1957-1958 وهي المباراة التي شهدت تألق لافت لصالح سليم رمز الأهلي التاريخي والذي سجل رقما قياسيا لم يقترب منه أحد في تاريخ بطولة الدوري بعدما سجل 7 أهداف في المباراة.

حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام الإسماعيلي في 56 مباراة فيما خرج الإسماعيلي بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 24 مباراة .

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك الاسماعيلي في 169 مناسبة من خلال 57 لاعبا، بينما استقبلت شباك الأهلي 94 هدفا.

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يعد أحمد مكاوي مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي في لقاءات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 10 أهداف، فيما يعتبر هادي خشبة لاعب الأهلي الأسبق أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ لقاءات الفريقين برصيد 25 مباراة.