شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الأهلي والإسماعيلي بصافرة «عاشور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، تنطلق واحدة من أقوى مباريات الدورى الممتاز، بين الأهلى المتصدر والاسماعيلى العائد بقوة بعد فترة من تراجع النتائج، ويدير اللقاء الحكم الدولى محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفي وعمر فتحي أما أحمد عبدالله حكما رابعا، ومحمود ناصف حكم الفيديو.

وسبق لعاشور، إدارة 16 مواجهة للاسماعيلى، حصد خلالها الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وتلقى الخسارة بثلاث مواجهات.

كما أدار عاشور 23 مباراة سابقة للأهلي حيث فاز في 20 لقاء وتعادل 3 مرات.