شكرا لقرائتكم طنطا ضد المقاصة .. التعادل يسيطر على تاريخ مواجهات الفريقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى طنطا فى تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، مع نظيره مصر المقاصة على ستاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

مواجهة صعبة للفريقين يدخلها أبناء السيد البدوى فى ظروف صعبة بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بثلاثية دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز الفريق الفيومى على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

*ترتيب طنطا والمقاصة فى جدول الدورى



يقبع طنطا فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً بينما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.





*تاريخ مواجهات طنطا والمقاصة



مواجهة اليوم، هى السادسة فى تاريخ مواجهات الفريقين فى مسابقة الدورى الممتاز، فشل طنطا فى تحقيق أى فوز، مقابل فوز وحيد لمصر المقاصة فى أولى مباريات الفريقين، فى افتتاحية موسم 2016/2017، بثلاثية نظيفة سجلها أحمد عبدالظاهر، وأحمد الشيخ من ضربة جزاء، وعصام سعيد.

فى حين تعادلا سلبيا فى طنطا فى الدور الثاني، وسيطر التعادل على مواجهات الموسم التالي، حيث تعادلا بثلاثة أهداف لكل فريق فى طنطا، تقدم أصحاب الأرض بثلاثية فى الشوط الأول عن طريق الغانى إيريك جوزيف هدفين، ومصطفى محمد هدفا، فى حين سجل حسين الشحات ثلاثية الضيوف فى الشوط الثاني، ثم سلبيا بإستاد القاهرة فى الدور الثاني.

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وانتهت مباراة الدور الاول لدورى هذا الموسم بالتعادل أيضاً حيث سجل محمود الشاذلى لطنطا وتعادل عصام صبحى للمقاصة من ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السلام بالجولة التاسعة للمسابقة فى 20 ديسمبر 2019.





*المزين يبحث عن إنقاذ أبناء السيد البدوى وجلال يتمسك باستمرار الانتصارات



وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول لـ "أيمن المزين" بعد عودته مجدداً لقيادة طنطا فنياً عقب رحيل أحمد سامى لتدريب سموحة ويسعى المزين لإنقاذ أبناء السيد البدوى من دوامة الهبوط لاسيما بعد العودة للعب على ملعب الفريق، فى المقابل يسعى إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة لمواصلة قطار النتائج الجيدة بعد عودة المسابقة والزحف نحو مراكز المربع الذهبى بعد التخلص من دوامة الهبوط التى لاحقت الفريق الفيومى منذ بداية الموسم.

*التشكيل المتوقع لطنطا والمقاصة



ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام مصر المقاصة مكون من :"محمد فتحى وأحمد سالم صافى وسليمان عبد ربه ومحمود مسعود وايهاب سمير وأحمد فهمى ومحمد أسعد وأحمد الالفى وأحمد الشناوى وإسلام فؤاد وجون أفيرى".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام طنطا مكون من : "محمود حمدى وعصام صبحى وأحمد مودى ومحمد دبش وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافى ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلى وعمرو مرعي".