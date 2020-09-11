شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يوافق على تشكيل اللجنة العليا للرياضة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تشكيل اللجنة العليا للرياضة النسائية لوضع التصورات والآليات الهادفة إلى تطوير الرياضة النسائية، والتوسع فى انتشارها على مستوى الجمهورية، وتمكين المرأة فى مجالس إدارات المؤسسات الرياضية المختلفة، بدأت اللجنة أولى أعمالها بالتوجه إلى محافظة الإسكندرية للقيام بزيارة ميدانية لمشروعى تطوير منطقتى المحمودية والبشاير والذى افتتاحهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث أوصى أعضاء اللجنة بتنفيذ مهرجان رياضى بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية والمجلس القومى للمرأة، كما شاركت اللجنة فى فعاليات اليوم الرياضى الذى نفذته وزارة الشباب والرياضة على هامش بطولة الجمهورية للتجديف بمدينة العلمين.

وأكد الدكتور أشرف صبحى اهتمام الوزارة بملف تطوير الرياضة النسائية فى جميع أنحاء الجمهورية تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، ورفع معدلات اللياقة البدنية لتكون الرياضة أسلوب حياة للمواطن المصري، مشيراً أن اللجنة العليا للرياضة النسائية خطوة فاعلة نحو تطوير الرياضة النسائية بمصر، ويُجرى حالياً اتخاذ الخطوات التنفيذية لإشهار الاتحاد النوعى للكرة النسائية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن اللجنة ستكون من مهامها مناقشة معوقات تقدم رياضة المرأة، ووضع الحلول المقترحة لها، والتوصية بتنفيذ حملات توعية بالأماكن النائية حول أهمية ممارسة المرأة للرياضة، واقتراح تنفيذ مهرجانات رياضية متنوعة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، بالإضافة إلى إعداد دراسات متخصصة لرياضة المرأة تستهدف زيادة عددها كمدربة ولاعبة وحكم وإدارى، ووضع برامج وخطة عمل لمواجهة التحديات التى تواجه المرأة فى المجال الرياضي.

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شمل القرار إسناد الرئاسة الشرفية للجنة للدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وتكليف الدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة كمدير تنفيذى، وتتضمن عضوية اللجنة كلاً من "الدكتورة سحر عبد الحق عضو اتحاد كرة القدم، الدكتورة ميرفت حسنين رئيس لجنة المرأة باللجنة الأوليمبية،، منى أمين عضو اتحاد كرة اليد، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، الدكتورة شيماء أبو عبلة بالإدارة المركزية لشئون الوزير، ومدير الاتحاد الإفريقى للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي، وعضو الاتحاد المصرى لألعاب القوي".