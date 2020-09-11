شكرا لقرائتكم الجونة يستلح بالتاريخ أمام طلائع الجيش "الطموح" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج طلائع الجيش نظيره الجونة فى تمام السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة عقب تعرضه لأول هزيمة منذ عودة الدورى بالخسارة من الزمالك بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما حقق الجونة فوزاً كبيراً على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.





*ترتيب الطلائع والجونة فى جدول الدوري



ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى مثلهم وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً .





*تاريخ مواجهات الطلائع والجونة



تاريخيا، تعود مشاركات الفريقين إلى موسم 2009/2010 عندما صعد الجونة لأول مرة، لعب الفريقين عشرة مباريات فى تاريخ لقاءاتهم فى مسابقة الدوري، بالإضافة إلى آخر مواجهة العام قبل الماضى فى كأس مصر.

تفوق الجونة تفوقا ملحوظا، بتحقيق 5 انتصارات فى الدوري، وفوز فى الكأس، مقابل فوزين للطلائع، وثلاثة تعادلات، سجل الجونة 16 هدفا، مقابل 13 هدفا للطلائع.

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فى الموسم الماضي، فاز طلائع الجيش بملعبه بخماسية دون رد، ورد الجونة اعتباره بملعبه بهدفين دون رد.

فى استاد الجونة، فشل الطلائع فى تحقيق أى فوز، فى حين فاز الجونة مرتين، وتعادلا فى مثلهما.

يأتى الثنائى أحمد موسى كابوريا، والغانى بابا أركو فى مقدمة هدافى المواجهات برصيد 3 أهداف.

فى الدور الاول لدورى هذا الموسم فاز الجونة بهدفين دون رد سجلهما عمرو بركات وأكرم توفيق على ستاد خالد بشارة بالجولة التاسعة للمسابقة فى 21 ديسمبر 2019.

*بسيونى يبحث عن الامان وبارنى يشدد على مواصلة الانتصارات



وحذر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه من خطورة الاستهانة بفريق الجونة الذى يقدم مباريات مميزة فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة، مشدداً على ضرورة التركيز للخروج بنقاط المباراة للتقدم فى سباق مراكز المسابقة والوصول للمنطقة الامنة بالدورى فى المقابل طالب البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لاعبيه بتحقيق الفوز الثانى على التوالى لتدشين خطة الهروب من مراكز قاع الدوري.

*التشكيل المتوقع للطلائع والجونة



ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الجونة مكون من :" محمد بسام وعلى الفيل وخالد سطوحى واحمد سمير وعمرو السيسى وكريم طارق وناصر منسى ومحمد ناصف ومهند لاشين وأحمد كابوريا وعمرو جمال".

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الطلائع مكون من :"إسلام طارق - جوناثان نجويم – لؤى وائل – محمد نجيب – محمود الجزار - إسلام رشدى – أكرم توفيق – سيرجى أكا – إسلام محارب – ألان كيامبدى - والتر بواليا".