شكرا لقرائتكم محمد عواد: تم رفض الإعارة وأنا تحت أمر الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، عن رفض القلعة البيضاء لإعارته إلى فريق الباطن السعودى، وكتب عواد عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر " تم رفض الإعارة.. وأنا أؤكد أنى تحت أمر نادى الزمالك وأتفهم قرار المستشار مرتضى منصور بعدم رحيلى عن النادى على سبيل الإعارة لأنهم يرون دائما الأصلح والأفضل لي".

وكان محمد عواد قد أكد من قبل فى تصريحات لليوم السابع أن حلمه منذ الصغر كان اللعب لنادى الزمالك فهل عندما يصل إلى حلمه يتركه بكل سهولة؟، مقررا مواصلة الاجتهاد والالتزام بكل شيء داخل النادى بداية من موعد وصوله إلى المران وخوضه التدريبات بكل جدية حتى يعود للمشاركة مرة ثانية مؤكدا على اتخاذه طارق حامد نموذج للسير على خطاه فهو مهما قيل عنه كل تركيزه فى الملعب فقط وهذا ما أفعله.

وقال عواد أنه تلقى عرضا بالفعل من الباطن السعودى وقدمه إلى إدارة الزمالك لينتهى دوره عند هذه الخطوة، محترما إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور فهو يعامله مثل أحمد وأمير مرتضى لذلك قام بالتوقيع معه مرتين لنادى الزمالك قبل انضمامه للفريق وقبلهم وقع مرتين لنادى الزمالك وهوا ما يؤكد أن رغبته من البداية هى الانضمام إلى نادى الزمالك الذى أنتمى له منذ الصغر وجمهور الزمالك يعتبره أحد أبناءه ويدعمه دائما وما يتردد إننى أقوم بالضغط على النادى فى أى شيء ليس له أى أساس من الصحة حيث يتم معاملتى بكل احترافية وحصلت على جميع حقوقى منذ انضمامى للزمالك.

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وأضاف أنه لو لديه أزمة سيتحدث مع إدارة النادى والجهاز الفنى فى اللعب وهذا يحدث ولكن فى الحقيقة يؤكد انها هذه ليست أزمة بالنسبة له فالوضع الحالى مر به من قبل عندما كان حارس رابع فى الإسماعيلى خلف عصام الحضرى ومحمد صبحى ومحمد فتحى وأصبح بالاجتهاد والصبر الحارس الأساسى وهذا ما أفعله حاليا اللعب رزق وأبو جبل قدم مستوى رائع وجنش كان متألقا بشدة قبل إصابته ومحمد صبحى حارس متميز لذلك كل ما على هو الاجتهاد والالتزام فقط واللعب فى النهاية رزق سأحصل عليه فى التوقيت المناسب وطالما بتعامل فى النادى معاملة كويسة وواخد كل حقوقى ليه يكون عندى أى أزمة؟!