شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلي .. تاريخ محمود عاشور مع الفريقين قبل مواجهة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الإسماعيلي



يلتقى فريق الأهلى مع دقات الثامنة والنصف من مساء اليوم، مع نظيره الإسماعيلى فى إطار الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى، فى اللقاء الذى يقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

يدخل الأهلى موقعة الليلة متربعا على قمة الدورى برصيد 68 نقطة ولم يخسر سوى مباراة واحدة وتعادل فى مباراتين وحقق أربعة انتصارات متتالية أمام الجونة والمصرى ودجلة وحرس الحدود بعدما سبق وخسر من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف وتعد مباراة اليوم بمثابة معركة كروية بين قوة الأهلى المهيمن على القمة وبين الإسماعيلى الباحث عن انتفاضة يستعيد بها التألق بعد تراجع النتائج مؤخرا.

الأهلي ضد الإسماعيلي





وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة تحكيميا إلى محمود عاشور حكما للساحة، ويعاونه محمد محمود لطفى وعمر فتحى مساعدين، وأحمد عبد الله حكم رابع، ومحمود ناصف حكم فيديو، ومحمود ناجى مساعد حكم فيديو.

وتٌعد مباراة اليوم هى الثالثة والعشرون لعاشور التى يتولى إدارتها للأهلى، حيث سبق وأدار 23 مباراة للفريق الأحمر، وكان اخرها التى خاضها الأهلى أمام الإنتاج الحربى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما .

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جاءت نتائج الأهلى مع صافرة محمود عاشور بالفوز فى 20 مباراة والتعادل فى اثنان، ووصل عدد البطاقات الصفراء التى أشهرها عاشور للاعبى الأهلى 27 مرة، بينما الحمراء مرتان .

​الأهلي ضد الإسماعيلي





وسبق لعاشور إدارة 16 مواجهة للاسماعيلى، حصد خلالهم الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وتلقى الخسارة بثلاث مواجهات.

يدخل الأهلى موقعة الليلة متربعا على قمة الدورى برصيد 68 نقطة ولم يخسر سوى مباراة واحدة وتعادل فى مباراتين وحقق أربعة انتصارات متتالية أمام الجونة والمصرى ودجلة وحرس الحدود بعدما سبق وخسر من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف وتعد مباراة اليوم بمثابة معركة كروية بين قوة الأهلى المهيمن على القمة وبين الإسماعيلى الباحث عن انتفاضة يستعيد بها التألق بعد تراجع النتائج مؤخرا.