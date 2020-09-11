شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلي .. محمود وحيد يدخل حسابات السويسرى فايلر من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود وحيد ظهير أيسر النادى الأهلى، في حسابات الجهاز الفنى لناديه بقيادة السويسرى رينيه فايلر من جديد، بعد دخوله قائمة فريقه التى تواجه الإسماعيلى مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدورى العام.

واعترض محمود وحيد على فايلر بشكل غير لائق بعد اختيار تشكيل مواجهة مباراة وادى دجلة السابقة، والتى شهدت غياب التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأساسى بداعى الإيقاف، ليرفض فايلر الدفع بمحمود وحيد أساسياً وقرر مشاركة أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر رغم مشاركة الأخير فى مركز المساك منذ فترة طويلة، وهو الأمر الذى لم يروق لوحيد والذى اعترض بشكل غير لائق على مدربه ليتخذ فايلر قراراً بمنعه من التدريب لمدة يومين واستبعده من المباريات بعدها ليقوم وحيد بالاعتذار لفايلر، وهو الأمر الذى تقبله الأخير وقرر اصطحابه لبرج العرب قبل مواجهتى الإسماعيلى والاتحاد السكندري.

وأعلن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر قائمة فريقه التى تواجه الإسماعيلى أمس والتى شهدت انضمام محمود عبد المنعم كهربا لأول مرة بعد 7 شهور عقب انتهاء عقوبة الإيقاف المحلى كما شهدت القائمة استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية، وضمت القائمة فى حراسة المرمى : محمد الشناوى - على لطفى - مصطفى شوبير، خط الدفاع : أحمد فتحى - محمد هانى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول - محمود وحيد، خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - حمدى فتحى - عربى بدر - محمد مجدى "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاى - جيرالدو دا كوستا - محمود عبد المنعم "كهربا"، خط الهجوم : أليو بادجى - مروان محسن.