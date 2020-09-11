لحظة بلحظة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري عبر الخليج 365

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جدة - عمرو شويل يواجه النادى الأهلى في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، نظيره الإسماعيلى في قمة مباريات الجولة 26 من بطولة الدورى الممتاز على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي ضد الإسماعيلي





الأهلى فى صدارة الترتيب برصيد 68 نقطة من 25 مباراة فاز فى 22 منها وتعادل فى 2 وخسر مرة واحدة وأحرز 60 هدفاً مقابل 8 فى شباكه، في المقابل يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 24 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 6 وخسر 10 مباريات وسجل 28 هدفاً وعليه 32

تفوق الأهلى على حرس الحدود (2 – 0) فى الجولة 25 وهو الفوز الرابع توالياً للفريق والسادس منذ استئناف الدورى مقابل تعادل وحيد مع الإنتاج الحربى وخسارة واحدة أيضاً أمام الزمالك، بينما حقق الإسماعيلى فوزاً كبيراً على نادى مصر (4 – 0) فى الجولة السابقة وتجاوز خسارتيه أمام الاتحاد السكندرى (1 – 3) والمقاصة (1 – 4) فى الجولتين 23 و24 علماً أنه حقق تعادلين بعد عودة الدورى مع دجلة والحدود ثم فاز بعدها على طنطا (3 – 1).

الأهلي ضد الإسماعيلي





واستقر فايلر على تشكيل مباراة اليوم الذى سيضم بنسبة كبيرة، كلاً من: محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وعلى معلول وأليو ديانج وحمدى فتحى وأحمد الشيخ ومحمد مجدى قفشة وجونيور أجايى وأليو بادجى.

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وبذلك يشهد تشكيل الأهلى فى مباراة الإسماعيلى الليلة أربعة تغييرات عن التشكيل الذى خاض به الفريق مباراة حرس الحدود الأثنين الماضى التى إنتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة فى الجولة الـ25 للدورى والتى خاضها الأحمر بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى وأحمد فتحى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وعلى معلول، حمدى فتحى وأليو ديانج وأحمد الشيخ وجيرالدو ومروان محسن وأليو بادجى .

الأهلي والإسماعيلي



من ناحية أخرى، ينتظم حسين الشحات، لاعب الفريق، فى تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد برج العرب، وحصل اللاعب على الضوء الأخضر بالمشاركة فى المشاركة فى المران الجماعى بعد أربعة أيام تقريباً حيث سيكون وقتها قد أنهى برنامج التأهيل الذى بدأه الثلاثاء قبل الماضى فى بداية راحلة العودة للملاعب عقب إجراء جراحة "الفناق" منذ ثلاثة أشهر وتحديداً يوم 21 يونيو الماضى. ويتابع الجهاز الفنى للأهلى حالة اللاعب بشكل مُستمر بالتنسيق مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.