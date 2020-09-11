شكرا لقرائتكم إنسو فاتى يغادر مران برشلونة استعدادا للموسم الجديد مصابا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض إنسو فاتى جناح نادى برشلونة الإسبانى، للإصابة خلال تدريبات الفريق الكتالونى الصباحية اليوم الجمعة، ولم تتحدد فترة غياب اللاعب على إثر تلك الإصابة، حيث ستتوقف فترة الراحة التى سيحتاجها اللاعب للشفاء على وتيرة تعافيه، وسيغيب اللاعب الإسبانى عن مباراة خيمناستيكا الودية المحدد لها غدا السبت، بسبب تلك الإصابة.

وأكدت الصفحة الرسمية لنادى برشلونة الإسبانى خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة، إصابة إنسو فاتى بكدمة فى الفخذ الإيمن، خلال مشاركته فى التدريبات الصباحية للفريق الكتالونى، وأنه ستتحد فترة تغيبه على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وكانت إدارة نادى برشلونة الإسباني، تخطط لربط النجم الواعد أنسو فاتى بعقد جديد خوفًا من إغراءات الأندية الأوروبية، حيث من المنتظر أن يكون العقد حتى عام 2024 وسيطون بشرط جزائى ضخم، كما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ومن المعروف أن العقد الذى وقعه اللاعب الشاب فى ديسمبر من عام 2019، لا يمتد سوى لموسمين، ولكن الصحيفة الإسبانية أشارت إلى إمكانية تمديده تلقائيًا بعد ذلك حتى عام 2024.

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كما سيرتفع الشرط الجزائى بالعقد من 170 مليون يورو إلى 400 مليون يورو بمجرد دخول العقد الجديد حيز التنفيذ.

ومن المتوقع أن يعلن برشلونة عن عقد فاتى الجديد خلال ايام قليلة، حيث سيتحول العقد من عام 2022 ويُمدد حتى عام 2024، وكانت العديد من الأندية قد فاوضت موهوب الكرة الاسبانية الجديد، أبرزها مانشستر يونايتد الذى دخل بقوة فى مفاوضات مع اللاعب، ولكن مسئولو البارسا رفضوا الامر رفضا قاطعا كون اللاعب مستقبل الفريق، إلى جانب رغبة اللاعب نفسه فى الاستمرار.