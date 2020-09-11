شكرا لقرائتكم كلوب عن مواجهة ليدز: فريق بارع ويدافع بشكل استثنائي ولدينا تحدٍ هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، عن صعوبة الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج" خاصة بعد تتويج الريدز باللقب فى الموسم الماضى.

وقال كلوب فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة ليدز يونايتد المقرر إقامتها فى السادسة والنصف من مساء غد السبت، على ملعب "آنفيلد"، فى الجولة الأولى للمسابقة "ليدز لديه جودة اللعب بالدورى الممتاز مع مدرب عالمي، لديهم أسلوب شديد بكرة القدم، علينا أن نكون جاهزين، لا أفكر كثيرا ببقية الموسم بل أفكر بمباراتنا الأولى".

أضاف كلوب: "ليدز لديه أسلوب مختلف عن شيفيلد ووجودهم بالدورى الإنجليزى سيساعدهم، ليس لديهم أسلوب صريح باللعب وهم فريق بارع ويدافع بشكل استثنائي، المراقبة لديهم جيدة وهم فريق منظم"، موضحا "إذا لم نكن جاهزين لشدة الموسم سنعانى من المشاكل، إنهم فريق جاهز وسنكون كذلك".

وتابع كلوب تصريحاته "سيكون هذا الموسم تهديد من جميع الفرق بداية من ليدز ثم تشيلسى وارسنال. هنالك تحديات عديدة مثل كل موسم"، مضيفا "نحن بالبريميرليج بأصعب منافسة لكن نحن جاهزين".

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وواصل مدرب ليفربول تصريحاته قائلا "أن تكون بطلا هى أفضل مشكلة قد تحصل عليها. لو كانت مشكلة حقيقية فلا أعرف لكن الجميع يجعلنى أشعر وأنها مشكلة. الجميع يرغب أن يكون بطلا، هذا ليس شيئا جديدا".

وتحدث كلوب عن أبرز التحديات التى تواجه ليفربول قائلا "بانتظارنا تحدى كبير خاصة مع قانون الثلاث تبديلات فقط وتركيزنا فقط على راحة اللاعبين وعدم الضغط عليهم، سيكون موسما صعبا".

وعن مستقبل فينالدوم أوضح كلوب "كل شيء جيد، نحن بخير تماما ومتفائلين بشأن المستقبل. بينى وبين جينى كل شيء بخير ولا نتوقع إعلان أى شيء للصحافة".