المقاصة يحدد شروطه بشأن المستثمر الجديد

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جدة - عمرو شويل حدد مسئولو نادي المقاصة شروطهم بشأن الشركات الرابغة في الحصول على حقوق استثمار النادي في الفترة الأخيرة، بعدما أعلنت إدارة النادي الفيومي رغبتها في منح حقوق النادي لمستثمر جديد بعد الانفصال عن شركة المقاصة للأوراق المالية، والتي كانت مسئولة عن الانفاق على النادي في الفترة الماضية.
وحسب مصدر داخل المقاصة فإن النادي يرفض أن يتولى المستثمر الجديد الاستحواذ الكامل على النادي وأن يكون الاستثمار في حقوق الرعاية والحقوق الإعلانية فقط، على أن تبقى الإدارة في يد الإدارة الحالية.
شدد المصدر على أنه لا يجوز الاستحواذ في نادي المقاصة إلا عن طريق عقود الرعاية لأنه نادي أهلي ويتبع مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.
أوضح المصدر أن إدارة المقاصة رفضت عرضا مغريا للحصول على النادي بنام الاستثمار من مستثمر عربي، بسبب رغبته في الاستحواذ الكامل على النادي، وهو ما يتنافى مع رغبة مسئولي النادي الفيومي.
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