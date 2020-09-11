شكرا لقرائتكم طاهر يغازل الأهلاوية بأهداف "90+" ورائعة "متعب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الجديد والمقاولون العرب الحالي، من الباب الكبير لقلوب الأهلاوية، وقبل قدومه إلى الجزيرة، بفضل تألقه اللافت للنر عقب عودته من الإصابة، والتي أبعدته عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة، ولكن عاد وبقوة لينال إشادة الجماهير الحمراء بل ويكون حديث الأهلاوية خلال الأيام الماضية.

وما تسبب في دخول طاهر قلوب الأهلاوية، عدة أسباب أهمها بكل تأكيد أن تألق لاعب المقاولون الحالي جاء في نفس توقيت المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، بعد تفضيله المادة عن البقاء في ناديه الذي صنعه وأعاده للتألق بعد تجميد عامين ونصف على دكة الفرق الإنجليزية.

وغازل طاهر الأهلاوية بصفتين متعارفتين على الأهلي أولهما تسجيله لهدف قاتل في الوقت بدل الضائع وتحديدا بعد الدقيقة 90، وهي الماركة المسجلة باسم الأهلي في الدوري المصري، حيث سجل هدافا خرافيا للمقاولون في مرمى حرس الحدود قاد فريقه إلى تحقيق فوز ثمين والصعود للمركز الثالث مستفيدا من سقوط بيراميدز بعد الهزيمة من المصري.

كما غازل طاهر الأهلاوية بهدفه الرائع في مرمى وادي دجلة بعدما استلم الكرة وهو ظهره للمرمى قبل أن يلف جسمه بـ180 درجة ويسجل في الشباك، وهي الطريقة التي يشتهر بها عماد متعب نجم الأهلي السابق وسجل بها هدفا رائعا في شباك الاتحاد الليبي بالبطولة الإفريقية.

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ورد طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب الحالي والأهلي مستقبلا على تعليق عماد متعب نجم القلعة الحمراء عبر حسابه على تويتر.

وعلق متعب على هدف طاهر طاهر الرائع ف مرمى وادي دجلة خلال مباراة الفريقين بالجولة 25 من عمر الدوري قائلا: "لفة الوسط دي انا فاكرها".

وجاء رد طاهر محمد طاهر قائلا: " بنتعلم من حضرتك يا ملك 90".